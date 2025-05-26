В День пограничника на набережной Камы пермяки проведут шествие и концерт

Основные мероприятия на День пограничников в Перми проведут 28 мая. Накануне у памятника «Разорванное братство» с 19:00 пройдет акция «Боевой расчет». Организатором праздника выступит Союз пограничников Прикамья.
Для участия в праздничных мероприятиях 28 мая ветеранов-пограничников с 10:00 до 11:00 ждут на общий сбор у Речного вокзала. В 11:00 состоится митинг.
После митинга в 11:30 состоится шествие колонны пограничников по набережной реки Камы. С 12:00 до 14:00 в амфитеатре пройдет культурно-спортивная программа «Граница на замке». Специальным гостем станет ветеран войны в Афганистане, исполнитель патриотических песен Алексей Мащенко из Екатеринбурга.
«Всех погранцов Перми просим с пониманием относится к ситуации. Актив “Союза пограничников Прикамья” в связи с участием его членов на СВО уменьшился, что тоже повлияло на формат мероприятия», — отметили организаторы.
Праздничные мероприятия состоятся при поддержке «Боевого братства» и Пермского городского Совета ветеранов.