В День пограничника на набережной Камы пермяки проведут шествие и концерт

После митинга в 11:30 состоится шествие колонны пограничников по набережной реки Камы. С 12:00 до 14:00 в амфитеатре пройдет культурно-спортивная программа «Граница на замке». Специальным гостем станет ветеран войны в Афганистане, исполнитель патриотических песен Алексей Мащенко из Екатеринбурга.