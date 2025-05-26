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Из Челябинска запустят дополнительные поезда в Париж для гостей полумарафона

В предстоящие выходные с вокзала Челябинска отправится больше поездов до Парижа — села Нагайбакского района. Дополнительные «Ласточки» пустят из-за Парижского полумарафона, который пройдёт 31 мая и 1 июня. Подробнее о расписании рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Источник: Pchela.News

Дополнительные пригородные поезда будут ходить из Челябинска в Париж 31 мая и 1 июня. Челябинцы смогут доехать на «Ласточке» до станции Джабык и пересесть на автобус до села Париж.

Дополнительный поезд № 7085 отправится из Челябинска в Джабык 31 мая в 04:50 утра, на конечную станцию он прибудет в 08:30. Отправление 1 июня запланировано на 04:25, прибытие — на 08:00.

Обратная «Ласточка» № 7086 из Джабыка в Челябинск 31 мая отправится в 19:35, а прибудет в город в 23:05. В воскресенье, 1 июня, отправление запланировано на 15:00, прибытие — на 19:08 по местному времени.

Стоимость проезда по полному маршруту в одну сторону составит 1060 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

уточнили в ЮУЖД

Билеты начнут продавать в ближайшее время, купить их можно в пригородных кассах, терминалах, а также онлайн на сайте Сведрдловской пригородной компании и мобильном приложении РЖД.