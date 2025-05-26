Из Челябинска запустят дополнительные поезда в Париж для гостей полумарафона

Дополнительные пригородные поезда будут ходить из Челябинска в Париж 31 мая и 1 июня. Челябинцы смогут доехать на «Ласточке» до станции Джабык и пересесть на автобус до села Париж.
Дополнительный поезд № 7085 отправится из Челябинска в Джабык 31 мая в 04:50 утра, на конечную станцию он прибудет в 08:30. Отправление 1 июня запланировано на 04:25, прибытие — на 08:00.
Обратная «Ласточка» № 7086 из Джабыка в Челябинск 31 мая отправится в 19:35, а прибудет в город в 23:05. В воскресенье, 1 июня, отправление запланировано на 15:00, прибытие — на 19:08 по местному времени.
Стоимость проезда по полному маршруту в одну сторону составит 1060 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.
Билеты начнут продавать в ближайшее время, купить их можно в пригородных кассах, терминалах, а также онлайн на сайте Сведрдловской пригородной компании и мобильном приложении РЖД.