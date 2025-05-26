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Пять кошек из городских приютов обрели семью в рамках фестиваля «Лапки»

Пять кошек из «Зоорассвета» и «Зеленограда» обрели семью на фестивале «Лапки».

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пять кошек из городских приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» обрели семью в рамках фестиваля «Лапки», они уже адаптируются к жизни в семье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Пять кошек из городских приютов “Зоорассвет” и “Зеленоград” обрели семью благодаря фестивалю “Лапки”. Домой уехали Кефирчик, Нори, Эвра, Серж и Мася. Они уже адаптируются к жизни в семье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 13 городских приютах любящих хозяев ждут ещё более 16 тысяч животных. Все собаки и кошки готовы к жизни в семье: их лечат, прививают, учат доверять людям.

«Посетить приюты можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт», — добавляется в сообщении.