Трех выпускников не допустили на ЦЭ из-за отсутствия паспортов

Не допущены в пункты ЦЭ три человека из-за отсутствия паспорта. В 2024 году таких было двое.
Кроме того, от ЦЭ освободили 478 человек. Основная масса из них — те, кто учится на дому (302). Также это 176 победителей третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады.
На экзамене не присутствовали 146 человек — из-за болезни или участия в спортивных соревнованиях.
Таким образом, централизованный экзамен в понедельник сдавали 99,7% зарегистрированных.
Чтобы организовать ЦЭ по всей стране были задействованы свыше 8,4 тысячи работников образования, использованы 860 школьных автобусов.
ЦЭ 26 мая можно было сдать по одному из профильных предметов (математике, физике, биологии, химии, истории Беларуси, всемирной истории, географии, обществоведению, иностранному языку). Второй централизованный экзамен — по русскому или белорусскому языку — назначен на 29 мая.