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Всего 4 выходных за лето: музей-панорама в Волгограде переходит на летний режим

В музее «Сталинградская битва» рассказали, как будут работать летом — 2025.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский музей-панорама «Сталинградская битва» — один из самых посещаемых в стране, и чтобы попасть в него могло максимальное число гостей, летом, в разгар туристического сезона, он будет работать практически без выходных. Закроется панорама только 4 раза за все лето, 2 и 9 июня, 7 июля и 4 августа, в понедельники.

Режим работы летом уже согласовали: в понедельник-четверг музей будет работать с 10 до 18 часов, а в пятницу и субботу — на 2 часа дольше, до 20.00. Касса прекращает работу за полчаса до закрытия музея, рассказали в учреждении культуры.