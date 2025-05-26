Всего 4 выходных за лето: музей-панорама в Волгограде переходит на летний режим

Волгоградский музей-панорама «Сталинградская битва» — один из самых посещаемых в стране, и чтобы попасть в него могло максимальное число гостей, летом, в разгар туристического сезона, он будет работать практически без выходных. Закроется панорама только 4 раза за все лето, 2 и 9 июня, 7 июля и 4 августа, в понедельники.