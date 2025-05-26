Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Квота для иностранных студентов, которые хотят получить образование в России, выросла в два раза за пять лет, теперь их отбирается 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«По квоте для получения образования в России отбирается 30 тысяч человек. Пять лет назад это было 15 тысяч человек. В два раза выросла эта цифра», — сказал Примаков на встрече с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
По его словам, этот механизм никогда не был инструментом миграции.
«Мы всегда заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди получили образование, вернулись к себе домой, делали свои страны успешными, богаче в смысле технологии, бизнеса, науки, социальной сферы. Но это только часть наших задач», — отметил Примаков.
Он подчеркнул, что Россотрудничество занимается и проблематикой соотечественников.
«Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы… Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России», — отметил Примаков.
По его словам, эти иностранцы разделяют ценности России, желают, чтобы их дети росли в нормальной обстановке, получали нормальное образование.