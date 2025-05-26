Примаков рассказал о росте квоты для иностранных студентов

«Есть люди, потомки еще белой миграции — наши соотечественники, но они уже русский язык утратили… Есть соотечественники, которые по политической линии выезжают… И для них, для всех разные подходы… Вы правы в том, что цифра людей, которые хотят переехать в Россию достаточно велика, среди них, конечно, номер один — наши соотечественники. Сейчас появились люди, которые просто иностранцы, которые хотят переехать в России», — отметил Примаков.