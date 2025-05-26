Исламистов, задержанных в Нижегородской области, арестовали до 19 июля

Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Нижегородской области деятельности законспирированной ячейки запрещенной на территории России МТО из семи граждан центральноазиатской страны. Они по указанию эмиссара из Польши распространяли террористическую идеологию о создании «всемирного халифата». Обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, ее рядовые участники задержаны и будут выдворены.