Телескоп, виолончель и лыжи: что забывают пассажиры в автобусах Челябинска

Пассажиры городских автобусов регулярно забывают в салоне личные вещи. Чаще всего это пакеты с продуктами, сменная обувь, спортивная форма, документы и даже трости. Но попадаются и по-настоящему необычные «потеряшки» — среди них телескоп, виолончель, лыжи и трёхметровые доски.
Сотрудники МУП «Служба организации движения» рассказали, что чаще всего забывают вещи дети и подростки. Однако даже один оставленный без присмотра пакет может остановить работу целого маршрута. По правилам безопасности водитель или кондуктор обязаны вызвать полицию, если в автобусе остаётся бесхозная вещь. До завершения проверки пассажиров попросят покинуть салон, а сам автобус временно выведут из графика.
Из-за таких ситуаций страдают все: пассажиры, вынужденные пересаживаться, полицейские, которых отвлекли от других дел, и водители, теряющие заработок за простой. А главное — на остановках люди напрасно ждут транспорт, который не приедет вовремя.
Чтобы избежать подобных случаев, горожан просят быть внимательными и следить за своими вещами. Если вы всё же что-то забыли, можно обратиться в диспетчерскую по телефону 8 (351)217−62−34 или подойти на пункт охраны по адресу: ул. Молодогвардейцев, 3.
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