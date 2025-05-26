Телескоп, виолончель и лыжи: что забывают пассажиры в автобусах Челябинска

В автобусах Челябинска находят самые неожиданные «потеряшки» — от пакетов с покупками до музыкальных инструментов и даже телескопов. Однако забытые вещи могут стать причиной задержек и вызывать тревогу у службы безопасности. О самых интересных случаях рассказали в МУП «Служба организации движения» и напомнили, что делать, если вы что-то оставили в транспорте.