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Бетон рассыпается в прах: велодорожка на Куршской косе начала разрушаться, не дождавшись открытия (фото)

В нацпарке прокомментировали ситуацию.

Источник: Клопс

На Куршской косе начала разрушаться велодорожка, открытие которой запланировано только на конец лета. Об этом «Клопс» рассказали жители посёлка Рыбачий Татьяна и Эдуард.

«Не доходя до посёлка примерно четыре километра, есть участки, где полотно уложено очень тонким слоем и рассыпается. Если в такую крошку дорожка превратилась, ещё не успев открыться, что же будет дальше?» — сетует Татьяна. Эдуард шутит: мол, вероятно, велотрасса растает с первыми ливнями.

В нацпарке «Клопс» пояснили, что участок подрядчик будет восстанавливать. «Это брак, составлен акт», — заявили в пресс-службе.