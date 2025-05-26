Бетон рассыпается в прах: велодорожка на Куршской косе начала разрушаться, не дождавшись открытия (фото)

«Не доходя до посёлка примерно четыре километра, есть участки, где полотно уложено очень тонким слоем и рассыпается. Если в такую крошку дорожка превратилась, ещё не успев открыться, что же будет дальше?» — сетует Татьяна. Эдуард шутит: мол, вероятно, велотрасса растает с первыми ливнями.