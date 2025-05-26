Бетон рассыпается в прах: велодорожка на Куршской косе начала разрушаться, не дождавшись открытия (фото)

На Куршской косе начала разрушаться велодорожка, открытие которой запланировано только на конец лета. Об этом «Клопс» рассказали жители посёлка Рыбачий Татьяна и Эдуард.
«Не доходя до посёлка примерно четыре километра, есть участки, где полотно уложено очень тонким слоем и рассыпается. Если в такую крошку дорожка превратилась, ещё не успев открыться, что же будет дальше?» — сетует Татьяна. Эдуард шутит: мол, вероятно, велотрасса растает с первыми ливнями.
В нацпарке «Клопс» пояснили, что участок подрядчик будет восстанавливать. «Это брак, составлен акт», — заявили в пресс-службе.