Где можно и нельзя купаться в Крыму? Готовы ли пляжи полуострова к сезону

Еще несколько получат разрешения на работу в ближайшее время. Пока место под солнцем предлагается на 338 оборудованных для пляжного отдыха территориях.
Опасные места.
Подготовлен уже и список мест, опасных для купания — он неполный, но там приведены координаты 131 места, популярного у туристов, ищущих тишины и уединения. Эти уголки признаны опасными по разным причинам. Одни в прошлом имели официальный статус, но не подготовлены к сезону, в акватории других вода не соответствует требованиям, которые предъявляются к ее состоянию.
Есть места, где у моря практически не осталось песка или гальки, либо они находятся в оползнеопасных зонах. Больше всего мест, опасных для купания, отмечено на Южном берегу Крыма: 25 в Алуште и 39 в Ялте. Довольно часто речь идет о живописных бухтах, прибрежная полоса которых представляет нагромождение валунов разного размера. И камни разного калибра находятся в воде, причем близко друг к другу. Купание в таком месте в лучшем случае может стать причиной травмы. А при легком волнении моря — настоящей ловушкой, где можно и захлебнуться у самого берега.
Сотрудники Минкурортов РК продолжает выезжать в разные районы Крыма для мониторинга пляжей. Проверяется все — от наличие спасательных вышек и штатов матросов-спасателей до информационных щитов, мусорных контейнеров, туалетов и другой инфраструктуры.
Проводят время на пляжах руководители муниципалитетов. Так, глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что, в целом, город готов к началу купального сезона. А про мелкие недостатки арендаторам пляжей уже высказаны замечания.
«Выехала на пляж санатория “Ай-Петри”, — привела пример Янина Павленко. — Здесь очень красиво сделан променад, но есть недостатки, на которые указала: перепады плоскостей. Мы должны думать о людях с ограниченными возможностями и сделать наши пляжи доступными для них. Подрядчик пообещал исправить».
Все чисто.
Меньше всего открыто пляжей в Керчи — всего три. Больше всего — на Южном берегу Крыма, в Евпатории и Феодосии.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все показатели безопасности на пляжах и в акваториях Крыма и Севастополя соответствуют нормам.
Все-таки правы были крымские эксперты, предполагавшие, что не будет к этому времени никаких «нефтяных угроз» из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Обстоятельства сложились так, что до берегов полуострова мазут дошел в незначительном количестве, и оперативно убирался после выбросов. Даже мелкие его фракции были замечены и ликвидированы.
Вероятность новых выбросов почти нулевая. Кроме того, правительство России для защиты Крымского полуострова и Краснодарского края недавно приняло решение об изготовлении трех защитных сооружений над затонувшими частями танкеров. Это снизит риск разлития нефтепродуктов. Обойдется их сооружение примерно в 7,5 млрд рублей.
Недавно министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что на полуострове опробован метод утилизации ранее собранного с побережья грунта, испачканного мазутом. Нефтепродукты «поедают» бактерии. А для того, чтобы они делали это быстрее, песок перемешивается с шелухой льна. Уже очищено таким образом около 200 тонн песка.
После того, как очистка завершена, он не возвращается на пляжи: его собираются использовать для рекультивации заброшенных карьеров, которых на территории Крыма больше полутора сотен.