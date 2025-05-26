Где можно и нельзя купаться в Крыму? Готовы ли пляжи полуострова к сезону

Есть места, где у моря практически не осталось песка или гальки, либо они находятся в оползнеопасных зонах. Больше всего мест, опасных для купания, отмечено на Южном берегу Крыма: 25 в Алуште и 39 в Ялте. Довольно часто речь идет о живописных бухтах, прибрежная полоса которых представляет нагромождение валунов разного размера. И камни разного калибра находятся в воде, причем близко друг к другу. Купание в таком месте в лучшем случае может стать причиной травмы. А при легком волнении моря — настоящей ловушкой, где можно и захлебнуться у самого берега.