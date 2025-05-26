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Маршруты общественного транспорта на Родионова не изменятся из-за строительства метро

Маршруты общественного транспорта на улице Родионова не изменятся из-за строительства метро.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сказал на пресс-конференции в НОИЦ 26 мая заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Напомним, в связи со строительством станции метро «Сенная» будет закрыт отрезок улицы Родионова.

«На Сенной сейчас делается дополнительная дорога, и весь транспорт пойдет по ней. Где сейчас “зеленка”, будет временная объездная дорога. И это не должно быть особо ощутимо для жителей, так как она всего лишь немного смещается в сторону», — сказал он.

Ранее сообщалось, что началась проходка левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. Метростроевцам предстоит пройти 1500 метров на глубине от 13 до 25 метров.