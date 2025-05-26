Маршруты общественного транспорта на Родионова не изменятся из-за строительства метро

«На Сенной сейчас делается дополнительная дорога, и весь транспорт пойдет по ней. Где сейчас “зеленка”, будет временная объездная дорога. И это не должно быть особо ощутимо для жителей, так как она всего лишь немного смещается в сторону», — сказал он.