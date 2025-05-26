Перегруженные фуры наносят ущерб дорогам Воронежской области

После открытия пункта весового контроля на трассе Калач-Павловск, многие водители начали обходить контрольные точки, выбирая альтернативные маршруты через села Новомеловатку и Россыпное. Это решение обернулось катастрофой для местной инфраструктуры: единственная дорога, соединяющая эти населенные пункты, оказалась в плачевном состоянии и фактически раздавлена под тяжестью большегрузов.
Ситуация привлекла внимание Воронежского народного фронта, который уже направил официальные обращения в региональное правительство и ГИБДД. Активисты организации призвали к незамедлительным мерам по закрытию проезда для транспортных средств, нарушающих весогабаритные нормы, а также к восстановлению поврежденного дорожного полотна.
Однако это не единственный случай, когда перегруженные фуры становятся причиной разрушения дорожной инфраструктуры в регионе. Жители Лисок также столкнулись с аналогичной проблемой, когда большегрузы, не соблюдающие установленный весовой лимит, нанесли серьезный ущерб местным дорогам.