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В Ростове пост замглавы администрации по транспорту покинул Дмитрий Симков

Кадровая перестановка произошла на посту замглавы администрации Ростова по транспорту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пост заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству покинул Дмитрий Симков. Об этом стало известно сегодня, 26 мая. Информацию опубликовали городские власти.

Известно, что управленца в качестве исполняющего обязанности сменил Денис Водопьянов.

Напомним, Дмитрий Симков курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства с апреля 2021 года. Еще раньше, с марта 2016 по апрель 2021 года, он был главой администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Также в разные годы специалист занимал руководящие должности в строительных организациях. С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах России. Окончил РГСУ, прошел профессиональную переподготовку. В 2014 году был удостоен государственной награды — медали «За спасение погибавших».

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