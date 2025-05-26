Студенты из Севастополя победили в конкурсе технологий по освоению Луны

Конкурс «Миссия “Луна”, организованный совместно с АНО Центр развития инновационных технологий “IT-Планета” в рамках Международной олимпиады “IT-Планета 2025” при поддержке Минцифры и Минобрнауки России, стартовал 1 февраля и привлек 482 заявки со всей России — от Дальнего Востока до европейской части страны. Конкурс направлен на разработку инструментов для создания базы на Южном полюсе Луны, привлекательного своими залежами водяного льда. Разрабатываемые решения должны учитывать взаимосвязь объектов инфраструктуры, требования безопасности и функциональность.