Студенты из Севастополя победили в конкурсе технологий по освоению Луны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Команда студентов из Севастопольского государственного университета взяла главный приз конкурса «Космический кубок: Миссия “Луна”, направленного на разработку веб-решений для планирования строительства лунной базы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-технической гильдии “Рубежи науки”, выступающей организатором конкурса.
«По итогам конкурса 1-е место заняла команда 3Dev (студенты ФГАОУ ВО “Севастопольский государственный университет”), 2-е место — команда MoonBaseCore (МАДИ), а 3 место — команда Moon Tilda (Прокопьевский горнотехнический техникум)», — рассказали там.
В организации отметили, что команда победителей забрала приз в 150 тыс. рублей, а серебряный и бронзовый призеры были награждены 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.
По словам сооснователя «Рубежей науки» Галины Малыгиной, проекты финалистов демонстрируют высокий профессионализм и креативный подход к решению задач. «Работы финалистов конкурса получат возможность доработки в рамках нашей гильдии, что полностью соответствует нашим задачам и целям — поддержке фундаментальной науки и исследованиям дальнего космоса», — сказала она.
Конкурс «Миссия “Луна”, организованный совместно с АНО Центр развития инновационных технологий “IT-Планета” в рамках Международной олимпиады “IT-Планета 2025” при поддержке Минцифры и Минобрнауки России, стартовал 1 февраля и привлек 482 заявки со всей России — от Дальнего Востока до европейской части страны. Конкурс направлен на разработку инструментов для создания базы на Южном полюсе Луны, привлекательного своими залежами водяного льда. Разрабатываемые решения должны учитывать взаимосвязь объектов инфраструктуры, требования безопасности и функциональность.