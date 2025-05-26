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В Омске перестанут ходить два автобусных маршрута

Власти отменяют автобус № 107 и № 108.

Источник: Комсомольская правда

107 «Поселок Чкаловский — МСЧ-9» и № 108 «Улица Сали Катыка — Железнодорожная больница».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест. Изменения связаны с окончанием учебного года. Городские маршруты № 107 и № 108 были организованы в качестве социальных. Они обслуживали учащихся и работников тех школ, которые сейчас закрыты на капремонт. Учебный год подошел к концу, и оба маршрута сняли.

Как сообщил градоначальник, автобусы, которые работали в течение учебного года, сейчас перераспределят. Они будут работать на других городских маршрутах.

Ранее мы писали, что на развязке у Ленинградского моста изменили схему движения.