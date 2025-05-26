В Омске перестанут ходить два автобусных маршрута

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест. Изменения связаны с окончанием учебного года. Городские маршруты № 107 и № 108 были организованы в качестве социальных. Они обслуживали учащихся и работников тех школ, которые сейчас закрыты на капремонт. Учебный год подошел к концу, и оба маршрута сняли.