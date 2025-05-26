Депутат высказался о получении образования среди молодежи

«К сожалению, у нас сегодня складывается у молодежи такое впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером, продавать потом рекламу в своих социальных сетях, собирая лайки. Вот надо нам этот шаблон разрывать, разрушать», — сказал он в ходе круглого стола «Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния».