Депутат высказался о получении образования среди молодежи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят стать блогерами, продавать рекламу в соцсетях и получать лайки.
«К сожалению, у нас сегодня складывается у молодежи такое впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером, продавать потом рекламу в своих социальных сетях, собирая лайки. Вот надо нам этот шаблон разрывать, разрушать», — сказал он в ходе круглого стола «Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния».
При этом Нилов добавил, что реклама — двигатель торговли, она нужна в определенной степени.
«Но когда идеологически молодой человек настраивается на то, чтобы не получать образование, а создавать какую-то чушь, которую потом размещает у себя в интернете, собирать лайки, становиться знаменитым — это, конечно, деструктив», — добавил парламентарий.