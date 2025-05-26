«Какие грибы в мае?» Белорус показал в TikTok боровики, найденные в лесу в мае

Белорус похвастался в TikTok боровиками, собранными в лесу в мае 2025 года.
«Весенние белые сосновые грибы», — названо видео у белоруса.
По словам грибника, боровики «поперли» 23 мая в Минской области. Мужчина замечает, что сезон сбора грибов был открыт позже на десять дней, чем в 2024.
— Вот, красавец, твердый вообще, как камень, — рассказывает мужчина, показывая найденный боровик на толстой ножке.
Белорус похвастался в TikTok боровиками, собранными в лесу в мае 2025 года. Фото: TikTok @skyforest.ai.
Грибник добавляет, что, если некоторые сомневаются, что в это время уже есть боровики, то следует обратить внимание на сосновую пыльцу. К слову, видео с майскими боровиками успело собрать 361,6 тысячи просмотров и 223 комментария.
«Автор, ну зачем вы так? Аж сердце стало», — написала одна из пользовательниц.
Некоторые из комментаторов уточняют, что такие грибы называются Микольники в честь праздника, посвященного Николаю Чудотворцу, который отметили 22 мая.
«Люди, вы издеваетесь, какие грибы в мае?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.
Тем временем синоптики предупредили белорусов о сильных дождях во вторник 27 мая.
Кстати, мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.
А еще в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.