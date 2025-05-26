В Анапе напомнили о временно закрытых пляжах. На территориях действуют ограничения в связи с уборкой мазута.
На пляжах, пострадавших от разлива нефтепродуктов, установлены информационные таблички. На территориях продолжают механизированную очистку от песка. Поэтому посещать пляжи, проезжать на них на любом транспорте, кроме спецтехники, запрещено.
Спецавтомобили с громкоговорителями патрулируют пляжи в течение дня. Они объезжают побережье и напоминают отдыхающим об ограничениях.
Пляжи будут закрыты до того, как их очистят от мазута и территории будут соответствовать санитарным нормам.
«Открытие каждого пляжа возможно только после соответствующего допуска со стороны Роспотребнадзора», — напомнили в администрации Анапы.