Белорусские эпидемиологи предупредили про опасных комаров

Сообщается, что в момент пребывания в странах, которые являются неблагополучными по малярии, лихорадке денге и другим инфекциям, которые передаются через укусы насекомых (чаще всего это комары), белорусам следует избегать контакта с ними. Речь идет про следующие страны: Вьетнам, Индия, Филиппины, Оман, Таиланд, Саудовская Аравия и ряд других стран.