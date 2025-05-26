Белорусские эпидемиологи предупредили про опасных комаров. Подробности сообщили в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Сообщается, что в момент пребывания в странах, которые являются неблагополучными по малярии, лихорадке денге и другим инфекциям, которые передаются через укусы насекомых (чаще всего это комары), белорусам следует избегать контакта с ними. Речь идет про следующие страны: Вьетнам, Индия, Филиппины, Оман, Таиланд, Саудовская Аравия и ряд других стран.
Эпидемиологи рекомендуют белорусским туристам использовать электрофумигаторы и репелленты. Что касается помещений, то следует использовать защитные пологи, противомоскитные сетки. А для прогулок лучше всего выбирать закрытую одежду.
Ранее санврачи Минска назвали проблемные места по загрязнению воздуха.
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