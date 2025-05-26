Директора концертного зала «Башкортостан» арестовали

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы директор концертного зала, используя свое служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи, часть которой забирал себе. Общая сумма присвоенных денег составила почти 200 тысяч рублей. А в октябре 2023 года обвиняемый заключил договор на оказание услуг по подготовке концертной площадки с аффилированным индивидуальным предпринимателем почти на 33 миллиона рублей, минуя конкурсные процедуры.