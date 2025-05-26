Мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО установили в Ростовской области

В Морозовском районе установили мемориальную доску в честь бойца специальной операции Николая Трулева, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщает районная администрация.
Мемориальную доску установили на здании школы поселка Знаменка. Почетное право открыть табличку предоставили матери бойца, Елене Владимировне.
Также на торжественной церемонии присутствовали родные и близкие военного, учителя, ученики и представители администрации. Собравшиеся возложили цветы и минутой молчания почтили память воинов, погибших в ходе специальной операции.
Добавим, Николай Трулев погиб 8 февраля 2024 года, он был посмертно награжден орденом Мужества.
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