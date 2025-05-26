В Самаре ожидается жара до +33 градусов в последние дни мая 2025 года

Об этом рассказали синоптики.
По данным Приволжского УГМС, уже в конце мая 2025 года жители Самары почувствуют значительное потепление.
Так, первый раз столбик термометра перевалит за +30 уже 28 мая. Температура будет колебаться от +26 до +31 градуса.
29 мая также температурный максимум составит +31 градус.
А вот 30 мая Самару накроет жара аж в +33 градуса.
Во все эти дни дождей не ожидается.
Специалисты советуют горожанам носить головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами и очками.
Ранее мы писали о том, какой была майская погода в 1914 году. Тогда конец мая принес жителям неприятные сюрпризы.