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В Самаре ожидается жара до +33 градусов в последние дни мая 2025 года

В Самару вместе с календарным летом надвигается и летняя жара.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 764 мм рт. ст. +16°

Об этом рассказали синоптики.

По данным Приволжского УГМС, уже в конце мая 2025 года жители Самары почувствуют значительное потепление.

Так, первый раз столбик термометра перевалит за +30 уже 28 мая. Температура будет колебаться от +26 до +31 градуса.

29 мая также температурный максимум составит +31 градус.

А вот 30 мая Самару накроет жара аж в +33 градуса.

Во все эти дни дождей не ожидается.

Специалисты советуют горожанам носить головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами и очками.

Ранее мы писали о том, какой была майская погода в 1914 году. Тогда конец мая принес жителям неприятные сюрпризы.