20-летний вратарь Д. Овчарик остается в тольяттинской «Ладе» еще на 2 сезона

С воспитанником местной хоккейной школы заключили новый двусторонний контракт.
Данила Овчарик родился в Тольятти. За «Ладью» играл с сезона 2021−2022. Поучаствовал в 115 матчах, отбил 3,1 тыс. бросков, пропустил 259 шайб. Процент отраженных — 92,5%, коэффициент надежности (КН) — 2,39. Есть две голевые.
Недавно писали, что 20-летний голкипер волжан претендует на звание лучшего вратаря минувшего розыгрыша МХЛ. В нем стал лучшим по предпоследнему показателю, третьим по КН и вторым по «сухарям».
Есть опыт игры за основу. Впервые вышел в стартовом составе в матче против хабаровского «Амура» 20 марта. Встреча закончилась со счетом 3:4 (12+). Овчарик отразил 27 бросков из 30.
Ранее «автозаводцы» продлили соглашение о сотрудничестве с нападающим Олегом Сенькиным на те же два сезона.
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