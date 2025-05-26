В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Память погибших в боях за аэропорт ополченцев почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия ветераны ополчения и действующие военнослужащие, совместно с молодежью почтили память павших солдат возложением цветов памятнику защитникам донецкого аэропорта, а также была проведена фотовыставка архивных фотографий последствий боев за аэропорт. В результате штурма аэропорта 26 мая 2014 года погибли около 50 ополченцев, а бои в общей сложности шли 242 дня.
«Сегодня мы собрались возле памятника освободителям донецкого аэропорта, почтить память ребят погибших, отдавших свою жизнь за донецкую землю. Наша задача пронести память о ребятах, которые стали на защиту своей родины, донести до молодежи всю значимость данного события, которое произошло ровно 11 лет назад», — рассказал руководитель региональной общественной организации «Народная Дружина» Вячеслав Вороневич.
По его словам, дата начала атак ВСУ на Донецк плотно закрепилась в умах и душах не только старшего поколения, но и молодежи, как одна из кровавых страниц в истории современного Донбасса.
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.