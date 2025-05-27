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Кроссворд на 27 мая 2025

27 мая Санкт-Петербург отмечает свой день рождения — город на Неве был основан Петром I в 1703 году. За три века он пережил войны, революции, блокаду и стал культурной столицей России. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить важные места и события, связанные с Северной Пальмирой.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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