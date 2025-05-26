Две новые улицы появятся в Кировском районе Казани

В Кировском районе Казани двум вновь формируемым улицам присвоили названия. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Первая улица получит имя участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, лауреата Литературной премии им. А. М. Горького «За многолетний вклад в литературу», члена Союза писателей СССР Геннадия Паушкина.
Еще одну улицу назовут в честь уроженца Казани, одного из учредителей и почетного члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете Петра Пономарева.
Ранее сообщалось, что в Советском районе пяти новым улицам присвоили названия. Они будут носить имена детских писателей, живописца и певицы.