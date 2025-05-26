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Две новые улицы появятся в Кировском районе Казани

Они будут носить имена члена Союза писателей СССР и члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Кировском районе Казани двум вновь формируемым улицам присвоили названия. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Первая улица получит имя участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР, писателя, лауреата Литературной премии им. А. М. Горького «За многолетний вклад в литературу», члена Союза писателей СССР Геннадия Паушкина.

Еще одну улицу назовут в честь уроженца Казани, одного из учредителей и почетного члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете Петра Пономарева.

Ранее сообщалось, что в Советском районе пяти новым улицам присвоили названия. Они будут носить имена детских писателей, живописца и певицы.