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Путин встречается с представителями бизнеса

Президент Владимир Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Источник: Газета.Ру

16:57 Суверенитет России невозможен без экономического суверенитета, заявил Путин на встрече с бизнесом.

16:53 Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, заявил Путин.

16:50 Это вторая встреча Владимира Путина с предпринимателями в этом месяце. 13 мая президент общался с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

16:45 Сегодня президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российского бизнеса. Ежегодно 26 мая в России отмечают День предпринимательства. Он стал официальным праздником в 2008-м.