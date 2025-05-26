Путин встречается с представителями бизнеса

16:57 Суверенитет России невозможен без экономического суверенитета, заявил Путин на встрече с бизнесом.
16:53 Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, заявил Путин.
16:50 Это вторая встреча Владимира Путина с предпринимателями в этом месяце. 13 мая президент общался с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
16:45 Сегодня президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российского бизнеса. Ежегодно 26 мая в России отмечают День предпринимательства. Он стал официальным праздником в 2008-м.