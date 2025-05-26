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Путин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником.

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года.

«Сегодня праздник — День российского предпринимательства. И я вас всех поздравляю с этим событием, и вас, и как в таких случаях говорят, в вашем лице все сообщество предпринимательское России. А это десятки, сотни, может быть миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу — обеспечивают товарами, услугами, создают просто основу нашей экономической жизни», — сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.