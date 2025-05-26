Милиция отреагировала на видео с 16-летним подростком, ехавшим снаружи поезда

Сотрудниками милиции была проведена проверка, в ходе которой удалось установить, что на сцепное устройства поезда, следовавшего по маршруту «Беларусь — Минск-Пассажирский», на остановке «Лебяжий» запрыгнул 16-летний школьник. В ГУВД уточнили, что несовершеннолетний воспитывается в полной семье, и раньше не попадал в поле зрения милиции.