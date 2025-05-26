Милиция отреагировала на видео с 16-летним подростком, ехавшим снаружи поезда. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве отметили, что в интернете распространялось видео, на котором подросток проезжает снаружи поезда городских линий. Аналогичная информация была передана очевидцами в оперативно-дежурную службу Минского отдела внутренних дел на транспорте.
Сотрудниками милиции была проведена проверка, в ходе которой удалось установить, что на сцепное устройства поезда, следовавшего по маршруту «Беларусь — Минск-Пассажирский», на остановке «Лебяжий» запрыгнул 16-летний школьник. В ГУВД уточнили, что несовершеннолетний воспитывается в полной семье, и раньше не попадал в поле зрения милиции.
«Он пояснил, что хотел повторить увиденное в интернете и не думал, что может быть травмирован», — отметили в ведомстве.
Сказано, что школьник был привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования транспортными средствами железнодорожного транспорта и за нахождение на железнодорожных путях в не предназначенных для этого местах.
Ранее милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла: «Тело обнаружено в водоеме».
Тем временем восемнадцатилетний водитель опрокинул Renault из-за косули на дороге.
Также мы писали, что одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе: «Отец хотел сжечь мусор».