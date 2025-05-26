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В омских лесах на месяц раньше срока выросли подберезовики

Кроме того, в околках уже появились маслята и коровники.

Источник: Комсомольская правда

Рано наступившая в этом году весна сказалась и на грибном урожае. В лесах Омской области примерно на месяц раньше срока появились подберезовики. Фотографиями чуда природы омичи поделились в группе «Вконаткте».

«Впервые в жизни собираем подберезовики в мае. Пока нашли только два, но сам факт! Грибы плотные, хорошие, не червивые», — написала омичка Оксана Плетнева.

Грибы были найдены по направлению к Таврическому. Как написали другие подписчики, они уже тоже находили подберезовики, но не такие хорошие.

А еще, как сообщают грибники, в лесах уже полно маслят и коровников. Их собирают даже в парке Победы.

Ранее «КП Омск» писала о том, что официально коровники относятся к ядовитым несъедобным грибам и есть их — как играть в русскую рулетку.