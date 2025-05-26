«Остров Врангеля», «Озеро Байкал» и «Река Уссури»: как будет меняться Казанский зооботсад

«Вольеры устарели морально и физически — 20% не используем».
Казанский зооботанический сад — место с богатой историей, но сейчас старой части срочно нужен ремонт, заявил директор учреждения Сергей Павлов. Особо пристального внимания требуют оранжерея и дом Фукса, которым уже больше ста лет. В 2011 году на них, а также на ботанические участки открытого грунта были оформлены охранные обязательства как на объект культурного наследия регионального значения.
«Процент износа обоих зданий превышает 80%», — посетовал Павлов.
Оранжерея уже несколько лет закрыта для посетителей: в ней разбиваются стекла, осыпается штукатурка, а проводка часто выходит из строя. Дом Фукса — историческое здание XIX века — тоже в плохом состоянии: его последний раз ремонтировали еще в 1991 году, и то ограничились лишь заменой металлической кровли. Сейчас он постепенно разрушается — от фасада здания отламываются куски штукатурки и фрагменты кладки, что создает реальную угрозу для сохранности этого исторического объекта.
«Реконструкция необходима всей исторической территории. Вольеры на ней морально и физически устарели. 20% из них уже не используются», — добавил директор зооботсада.
О необходимости обновления исторической части зооботсада говорят уже давно. Сначала планируют отремонтировать оранжерею — проект уже готов, его разработали вместе с «Татинвестгражданпроектом» и уже отправили на согласование в Минстрой, архитектурное управление и комитет по охране памятников.
Потом зооботсад будут развивать дальше. По плану здесь создадут новые тематические зоны — «Остров Врангеля», «Река Уссури» и «Озеро Байкал». В них будут жить редкие животные из Красной книги, например снежный барс и овцебык.
В Казанском зооботсаду собралась богатая коллекция растений и животных.
Казанский зооботанический сад считается самым старым в России. Его особенность в том, что здесь сочетаются и зоологическая, и ботаническая коллекции, отметил Сергей Павлов.
История зооботсада началась еще в 1806 году, когда здесь появилась первая коллекция растений. Сейчас в ней почти 2 тыс. видов и 4,5 тыс. экземпляров. Некоторые растения растут здесь уже больше века: например, трахикарпус высокий — ему 190 лет, финику канарскому 100 лет, а можжевельнику казацкому 180 лет.
Животных здесь тоже много — 133 вида и почти 4,7 тыс. особей. Особое место в зооботсаду занимает новая территория «Река Замбези», открытая в декабре 2019 года. Там поселились 62 вида африканских зверей — всего 270 особей, и коллекция уже почти полностью собрана.
Хочу выразить благодарность Рустаму Минниханову и Ильсуру Метшину за то, что это стало возможным и казанцы и гости нашего города могут посетить уютный уголок Африки.
Зооботсад также участвует в международных программах по защите редких животных и входит в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА). Также он состоит в Союзе зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Осенью минувшего года на телеканале «Культура» вышла серия передач «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным, посвященная Казанскому зооботсаду, — всего 14 серий.
В прошлом году зоопарк поставил рекорд, встретив почти 800 тыс. гостей.
В последние годы Казанский зооботсад стал привлекать все больше посетителей, поделился Сергей Павлов. С 2020 года новую территорию «Река Замбези» посмотрели более 2 млн человек, а старую часть — свыше 500 тыс. Больше всего гостей было в 2024 году — в общей сложности 781 тыс.
Такой интерес директор зооботсада объяснил не только появлением новых экспозиций, но и слаженной работой коллектива. На сегодняшний день здесь трудятся 150 человек.
Особенной популярностью у посетителей пользуется 24-летний самец гориллы по кличке Мавинго. Этот великан весит 186 кг и стал настоящим символом зооботсада.
Еще одна местная звезда — слон Филимон, которого передали в Казань из Московского зоопарка два года назад. За это время он заметно подрос — прибавил в весе почти 800 кг. Чтобы слону было комфортнее, в его вольере установили систему «тропического дождя», а сухой ров превратили в водоем и поселили там карпов кои.
«Привезем двух носорогов и создадим размножающуюся группу горилл».
В этом году в Казанский зооботсад планируют привезти двух белых носорогов. Они станут частью экспозиции «Река Замбези». По словам Сергея Павлова, это одно из главных событий года, которое значительно расширит коллекцию африканских животных и сделает территорию еще интереснее для посетителей.
Зоопарк также работает над созданием размножающейся группы горилл. Сейчас здесь живут три самца, а из Московского зоопарка собираются привезти на передержку двух самок.
«Это важный шаг в рамках программы по сохранению редкого вида», — отметил директор зооботсада.
Кроме того, продолжается работа и с редкими птицами. В 2024 году в зоопарк передали две пары соколов-балобанов — они занесены в Красную книгу России. Уже появились два птенца, а одна из пар продолжает высиживать яйца. Позже молодых птиц планируют выпустить на волю в Камском Устье. Предположительно это может случиться уже летом.
Зооботсад покажут Минниханову.
Коллекция африканских животных в «Реке Замбези» уже почти полностью собрана — на 94%, сообщил первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин. По его словам, работа была непростой: для того, чтобы привезти животных из Африки, пришлось наладить международные контакты, а иногда и пересматривать договоренности, искать другие пути доставки. Сейчас эта часть работы почти завершена.
Калинкин отметил, что теперь главное — сосредоточиться на старой части зоопарка. Она требует серьезного обновления, и это должно стать приоритетом. Он также сообщил, что зооботсад включили в список объектов, которые в ближайшее время собирается посетить Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Очень надеемся, что результатом этого посещения станут конкретные решения. Объект важный для города и республики, а его старейшая оранжерея еще и уникальна», — подытожил он.