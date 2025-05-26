«Остров Врангеля», «Озеро Байкал» и «Река Уссури»: как будет меняться Казанский зооботсад

Оранжерея уже несколько лет закрыта для посетителей: в ней разбиваются стекла, осыпается штукатурка, а проводка часто выходит из строя. Дом Фукса — историческое здание XIX века — тоже в плохом состоянии: его последний раз ремонтировали еще в 1991 году, и то ограничились лишь заменой металлической кровли. Сейчас он постепенно разрушается — от фасада здания отламываются куски штукатурки и фрагменты кладки, что создает реальную угрозу для сохранности этого исторического объекта.