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Петербуржцев предупредили о радужной плёнке на воде из-за дождей

Нагрянувшие в Петербург дожди могут стать причиной появления радужных разводов на поверхности водных объектов, поскольку с улиц и дорог смоет загрязняющие вещества. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Источник: Фонтанка.ру

Горожанам напомнили, что менее чем за сутки в Северной столице может выпасть месячная норма осадков. Их одномоментное выпадение в большом количестве может привести к попаданию в реки и каналы загрязняющих веществ с дорог. «Данное обстоятельство обусловлено отсутствием очистки дождевых стоков в ряде районов Петербурга», — говорится в сообщении.

Причиной появления пленки и мутных разводов на воде также может стать размыв неукрепленной береговой линии. Подобный разлив прохожие наблюдали сегодня утром на пересечении набережной Обводного канала и Боровой улицы. Со слов читателей «Фонтанки», в результате обвала часть тротуара провалилась под землю, на воде появились радужные разводы.

Управление просит горожан сообщать о случаях загрязнения по телефону +7 (921) 987−58−99.