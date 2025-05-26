Петербуржцев предупредили о радужной плёнке на воде из-за дождей

Горожанам напомнили, что менее чем за сутки в Северной столице может выпасть месячная норма осадков. Их одномоментное выпадение в большом количестве может привести к попаданию в реки и каналы загрязняющих веществ с дорог. «Данное обстоятельство обусловлено отсутствием очистки дождевых стоков в ряде районов Петербурга», — говорится в сообщении.
Причиной появления пленки и мутных разводов на воде также может стать размыв неукрепленной береговой линии. Подобный разлив прохожие наблюдали сегодня утром на пересечении набережной Обводного канала и Боровой улицы. Со слов читателей «Фонтанки», в результате обвала часть тротуара провалилась под землю, на воде появились радужные разводы.
Управление просит горожан сообщать о случаях загрязнения по телефону