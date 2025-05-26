Петербуржцев предупредили о радужной плёнке на воде из-за дождей

Горожанам напомнили, что менее чем за сутки в Северной столице может выпасть месячная норма осадков. Их одномоментное выпадение в большом количестве может привести к попаданию в реки и каналы загрязняющих веществ с дорог. «Данное обстоятельство обусловлено отсутствием очистки дождевых стоков в ряде районов Петербурга», — говорится в сообщении.