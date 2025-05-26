Звезда мирового футбола Луиш Фигу назвал трех известных футболистов из Беларуси

Звезда мирового футбола, экс-футболист сборной Португалии, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу в подкасте Betera Show назвал трех известных ему футболистов Беларуси.
Футболист в первую очередь назвал Александра Глеба, вспомнив, что указанный футболист играл за «Арсенал» и «Барселону».
— Пожалуй, он наиболее известен на международном уровне, — высказал мнение Фигу.
Она также вспомнил Сергея Гуренко, выступавшего за ФК «Реал Сарагоса» и выигравшего Кубок Короля в сезоне 2000−2001 года.
— Есть и другие игроки, например, выступавший в «Спортинге», моей родной команде из Португалии, Виталий Кутузов, — отметил футболист.
По словам бывшего футболиста сборной Португалии, в Европе не пристально следят за чемпионатом Беларуси. Он добавил, что информации не так много и «в основном знаешь только тех, кого видишь в сборной».
Кстати, белорусский футболист Александр Глеб рассказал, как познакомился со своей женой: «Мне выслали ее фотографию».
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