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Звезда мирового футбола Луиш Фигу назвал трех известных футболистов из Беларуси

Бывший футболист сборной Португалии назвал трех белорусских футболистов, которых он знает.

Источник: Комсомольская правда

Звезда мирового футбола, экс-футболист сборной Португалии, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу в подкасте Betera Show назвал трех известных ему футболистов Беларуси.

Футболист в первую очередь назвал Александра Глеба, вспомнив, что указанный футболист играл за «Арсенал» и «Барселону».

— Пожалуй, он наиболее известен на международном уровне, — высказал мнение Фигу.

Она также вспомнил Сергея Гуренко, выступавшего за ФК «Реал Сарагоса» и выигравшего Кубок Короля в сезоне 2000−2001 года.

— Есть и другие игроки, например, выступавший в «Спортинге», моей родной команде из Португалии, Виталий Кутузов, — отметил футболист.

По словам бывшего футболиста сборной Португалии, в Европе не пристально следят за чемпионатом Беларуси. Он добавил, что информации не так много и «в основном знаешь только тех, кого видишь в сборной».

Кстати, белорусский футболист Александр Глеб рассказал, как познакомился со своей женой: «Мне выслали ее фотографию».

Ранее мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над россиянкой Камиллой Рахимовой на «Ролан Гаррос»: «Чувствую себя сильнее, чем когда-либо».

Тем временем цены на билеты на новый Национальный футбольный стадион названы в Минске.