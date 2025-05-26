Пополнение в семействе: в Омской области запечатлели детенышей лебедя

У семейства лебедей в Оконешниковском районе появилось пополнение. У пернатых вылупилось сразу несколько птенцов. Они уже активно плавают с родителями в водоеме. И быстро учатся всем необходимым навыкам.
Лебедей заметил инспектор Управления по охране животного мира Омской области еще несколько дней назад на водоеме в Оконешниковском районе. Обнаружил и гнездо птиц. За семейством в преддверии важного события наблюдал. И вот оно случилось — в семье пернатых появилось долгожданное потомство.
На кадрах, снятых инспектором, видно, как птенцы плавают в водоеме с мамой. Она оберегает своих малышей. Рядом находится и глава семейства. Лебеди-кликуны, известные своей преданностью семье, уже учат птенцов первым урокам выживания в дикой природе.
«Лебеди выбирают для гнездования только безопасные и чистые места. И появление потомства— индикатор благополучия природы», — отмечает инспектор охотничьего хозяйства Степанов Николай.
Сотрудники Управления по охране животного мира Омской области напоминают омичам о том, что человеку приближаться к птенцам и их родителям строго запрещено. Это может навлечь на семейство хищников.
Ранее «КП Омск» сообщала о том, что в Шербакульском районе инспекторы обнаружили семейство бакланов.