Пополнение в семействе: в Омской области запечатлели детенышей лебедя

Лебедей заметил инспектор Управления по охране животного мира Омской области еще несколько дней назад на водоеме в Оконешниковском районе. Обнаружил и гнездо птиц. За семейством в преддверии важного события наблюдал. И вот оно случилось — в семье пернатых появилось долгожданное потомство.