АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии

Ранее глава АСИ Светлана Чупшева объявила о запуске работ по созданию специализированных центров компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Проект позволит бойцам и ветеранам СВО получать всю необходимую помощь вблизи от места жительства. В рамках этой работы будут проводиться научно-практические, обучающие конференции по передаче опыта военных медиков гражданским специалистам.