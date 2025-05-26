АСИ запустило практикумы для врачей по военно-полевой хирургии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах.
«Агентство запустило практикумы по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов уже в 4 федеральных округах. Организация практикумов по военно-полевой медицине — первый этап работы в создании центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО», — сообщили в АСИ.
Как уточнили в пресс-службе, практикумы провели в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном округах.
По словам замдиректора направления «Социальные проекты» АСИ Ирины Петруниной, практикумы уже прошли более 850 человек из 29 регионов России. До конца года такие практикумы пройдут в каждом федеральном округе.
Ранее глава АСИ Светлана Чупшева объявила о запуске работ по созданию специализированных центров компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Проект позволит бойцам и ветеранам СВО получать всю необходимую помощь вблизи от места жительства. В рамках этой работы будут проводиться научно-практические, обучающие конференции по передаче опыта военных медиков гражданским специалистам.