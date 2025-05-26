«Вечность и бесконечность»: в калининградский филиал Третьяковской галереи привезли «Чёрный квадрат» Малевича

В калининградский филиал Третьяковской галереи привезли «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. Работу представят на первой выставке «Пять веков русского искусства». Корреспондент Калининград.Ru побывал на распаковке полотна и соприкоснулся с вечностью и бесконечностью.
Широкий белый стол отгорожен лентой. Внимательные сотрудники калининградского филиала Третьяковской галереи следят, чтобы никто не переступил за ограждение. Строгим правилам подчиняются не только журналисты, но и гости из правительства — губернатор Алексей Беспрозванных и министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Все собрались, чтобы увидеть распаковку шедевра русского авангардизма — «Чёрного квадрата» Казимира Малевича.
В Калининград привезли авторское повторение 1929 года. Считается, что оно наиболее близко к первоначальному варианту, созданному в 1915-м. В 1929 году в Третьяковской галерее должна была состояться персональная выставка Малевича. Однако выяснилось, что «Чёрный квадрат» находится в плохом состоянии. Художник пытался его восстановить, но в итоге по совету искусствоведа Алексея Фёдорова-Давыдова создал авторскую версию. Впоследствии работы даже висели вместе — и их можно было сравнить. Всего же существует четыре варианта «Чёрного квадрата».
Версия 1929 года часто выставляется в России и за рубежом. «Первая работа 1915 года практически не выдаётся, потому что у неё особая сохранность. Это же произведение более спокойное по технологии, и поэтому на знаковые выставки и проекты мы его выдаём. Оно находится под антибликовым стеклом, законсервировано и имеет свой микроклимат», — отмечает заведующая отделом научной реставрации живописи
«Путешествует» полотно в специальном ящике, в котором перевозят только «Чёрный квадрат». «Внутри этого ящика находится некая кассета, которая позволяет уменьшить амортизацию и тем самым предотвратить некие повреждения, доставить в сохранности», — поясняет хранитель музейных предметов первой категории отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи в Москве Наталья Чернышева.
«Чёрный квадрат» освобождают из ящика — толпа встречает картину аплодисментами. За работу берутся специалисты: они сверяют каждый мелкий дефект со списком. «Картина, конечно, имеет кракелюр. Но каждый раз перед каждой выставкой мы, реставраторы, отсматриваем сохранность и в специальной упаковке выдаём. Каждая работа после транспортировки опять отсматривается очень внимательно. Иногда бывает, что приходится уточнять кракелюры. Но вот здесь картина доехала благополучно», — уточняет Чуракова.
«В “Чёрном квадрате” Малевича сегодня многие склонны видеть некое предвосхищение компьютерного экрана. Но думаю, Малевич скорее видел в квадрате некий первоэлемент, то, из чего возникали все другие формы: круг, крест. И он мысленно на протяжении, наверное, всего своего творчества постоянно возвращался к этой форме, постоянно предлагал какие-то иные смыслы. И для него, в первую очередь, наверное, это была ассоциация с вечностью и бесконечностью», — подчёркивает Чернышева.
Такое внимание автора именно к этой своей работе неслучайно. Когда Малевич написал «Чёрный квадрат» в 1915 году, он говорил, что «сам не понял, что я сделал». У художника перед глазами летали молнии, он находился в полуобморочном состоянии. «Потому что это всё-таки был некий манифест, декларация беспредметного искусства», — рассказывает Чернышева.
Полотно Малевича разместят вместе с работами соратников: Василием Кандинский, Иваном Кудряшовым, Надеждой Удальцовой. «Мы старались отбирать работы так, чтобы это были произведения и художники первого ряда: так, как это представлено в Третьяковской галерее. И нам хотелось, поскольку это наш большой проект, это наша площадка теперь, нам хотелось, конечно, чтобы и зрители в Калининграде имели возможность увидеть некий повтор именно в плане уровня вещей», — отмечает Наталья Чернышева.
Во второй половине мая в калининградском филиале Третьяковской галереи на острове Октябрьском приступили к распаковке картин. На выставку «Пять веков русского искусства» из Москвы привезли более 300 произведений. Галерею планируют открыть летом.
Новый музейный комплекс на острове Октябрьском ввели в эксплуатацию в январе 2024 года. Общая площадь здания с девятиэтажной башней составляет 17,7 тысячи квадратных метров. В оформлении фасада использовали алюминиевые кассеты и стекло. По архитектурной задумке комплекс визуально «парит в воздухе» за счёт нависающей 15-метровой консоли и организации специального освещения.