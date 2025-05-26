«Вечность и бесконечность»: в калининградский филиал Третьяковской галереи привезли «Чёрный квадрат» Малевича

В Калининград привезли авторское повторение 1929 года. Считается, что оно наиболее близко к первоначальному варианту, созданному в 1915-м. В 1929 году в Третьяковской галерее должна была состояться персональная выставка Малевича. Однако выяснилось, что «Чёрный квадрат» находится в плохом состоянии. Художник пытался его восстановить, но в итоге по совету искусствоведа Алексея Фёдорова-Давыдова создал авторскую версию. Впоследствии работы даже висели вместе — и их можно было сравнить. Всего же существует четыре варианта «Чёрного квадрата».