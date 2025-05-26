На Дворцовой меняют брусчатку в преддверии Дня города

Крупные работы по замене брусчатки на Дворцовой площади проводили в апреле 2024 года из-за того, что за зиму мощение просело и деформировалось в нескольких местах. В комитете подчеркивали, что сама брусчатка очень прочная, но лежит на песчаном дренирующем основании, которое не всегда выдерживает температурные качели. Вдобавок туристы нередко разбирают камни на сувениры.