На Дворцовой меняют брусчатку в преддверии Дня города

Днем 26 мая на Дворцовой площади заметили рабочих с инструментами и тачками, в которых лежали фрагменты брусчатки. Они не перекладывали ее полностью, но меняли отдельные камни.
Как пояснили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, на площади действительно ведутся работы, но они не масштабные: меняют пару десятков фрагментов брусчатки.
Крупные работы по замене брусчатки на Дворцовой площади проводили в апреле 2024 года из-за того, что за зиму мощение просело и деформировалось в нескольких местах. В комитете подчеркивали, что сама брусчатка очень прочная, но лежит на песчаном дренирующем основании, которое не всегда выдерживает температурные качели. Вдобавок туристы нередко разбирают камни на сувениры.
Для брусчатки на Дворцовой используются карельский габбро-диабаз и гранит из Ленинградской области. Такое покрытие появилось около 45 лет назад вместо асфальтобетона, уложенного в 1932 году.