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Сергея Каменецкого назначили новым главой пресс-службы администрации Ростова

Пресс-службу администрации Ростова-на-Дону возглавил новый руководитель.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начальником управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города назначили Сергея Каменецкого. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

— Сергей Янович зарекомендовал себя как надежный и инициативный работник. Отличается высокой степенью ответственности и умением работать в условиях многозадачности. Уверен, на должности начальника пресс-службы Сергей Янович внесет вклад в развитие коммуникационной сферы, — подчеркнул Александр Скрябин.

Сергей Каменецкий — коренной ростовчанин. В 2000 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. После этого свой трудовой путь начал с должности специалиста отдела научных исследований и работы с регионами Северо-Кавказской академии государственной службы.

С 2002 по 2022 год работал на руководящих должностях в группе компаний «ЮГ Руси», в том числе был заместителем генерального директора ООО «МЭЗ ЮГ Руси». С января 2023 по май 2025 года занимал пост генерального директора ООО «Ростовской ипподром».

Напомним, ранее в Ростове пост замглавы администрации по транспорту покинул Дмитрий Симков.

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