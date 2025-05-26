Сергея Каменецкого назначили новым главой пресс-службы администрации Ростова

С 2002 по 2022 год работал на руководящих должностях в группе компаний «ЮГ Руси», в том числе был заместителем генерального директора ООО «МЭЗ ЮГ Руси». С января 2023 по май 2025 года занимал пост генерального директора ООО «Ростовской ипподром».