В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве

Ещё пятеро человек обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 миллионов 300 тысяч рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору.