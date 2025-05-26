В Калининграде арестовали участников группы, обвиняемых в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца шестерых участников преступной группы, которая занималась дистанционным мошенничеством на территории нескольких регионов страны, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, 19 мая М. как руководитель структурного подразделения преступного сообщества в Калининградской области вовлек пятерых лиц, которые согласились доставлять сим-карты, оформленные с помощью незаконно полученных персональных данных граждан РФ без их ведома, на территории Калининградской, Свердловской, Московской областей, города Москвы и Краснодарского края. Сим-карты были необходимы соучастникам для обеспечения работы устройств «Сим-бокс», которые использовались при дистанционном мошенничестве, хищениях, незаконном использовании, сборе и передаче компьютерной информации и иных преступлениях.
«Взяты под стражу шестеро молодых людей, обвиняемых в совершении преступлений в сфере компьютерной информации, а также против общественной безопасности…. Постановлениями Центрального районного суда.. в отношении шестерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2025 года», — говорится в сообщении.
М. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (передача сведений, содержащих персональные данные (страницы паспорта) граждан РФ) и частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений).
Ещё пятеро человек обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере, в результате которого потерпевшему был причинен ущерб в размере не менее 65 миллионов 300 тысяч рублей, а также по факту осуществления сбора и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, группой лиц по предварительному сговору.
Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области шестерых граждан РФ, которые входили в состав преступного сообщества, организованного представителями спецслужб Украины.