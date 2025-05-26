МАРТ нашел нарушения в 100% проверенных магазинов «Корона» в Беларуси

В пресс-службе добавили, что без документов, которые удостоверяют качество и безопасность, без товарных ярлыков или листков-вкладышей были обнаружены сиропы в ассортименте. Их стоимость составляла около 100 рублей за бутылку. Кроме того, с нарушениями условий хранения было найдено вино виноградное зарубежного производства стоимость 140 рублей за бутылку, ликер иностранного производства за 240 рублей за бутылку. В МАРТ подчеркнули, что продажа указанной продукции была запрещена.