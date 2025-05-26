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В ГД предложили ввести лицензии для блогеров с медицинской тематикой

Депутат Горелкин предложил ввести лицензии для блогеров с научной тематикой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым ввести обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья.

«На мой взгляд, профильным ведомствам необходимо больше внимания уделять популяризации научной картины мира, постепенно снижая тем самым градус эзотерики в обществе. Российские социальные сети могли бы стать локомотивом этого процесса, я предлагаю им подумать над подписанием меморандума о приоритетном продвижении научных взглядов и верификации информации. На мой взгляд, назрела необходимость вводить обязательное лицензирование для блогеров, которые работают в тематике науки, медицины и здоровья», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что нет смысла во внесудебной блокировке аккаунтов «магов», поскольку она не будет работать эффективно в силу определенных особенностей этой индустрии.