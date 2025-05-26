Последние новости к вечеру 26 мая 2025 года

Макрон прокомментировал видео, снятое во Вьетнаме, заявив, что «просто дурачился» со своей супругой Брижит, и удивился глобальному резонансу. Он также опроверг слухи о «наркотиках в поезде», назвав все эти интерпретации видеороликов несерьезными.