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Последние новости к вечеру 26 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 мая 2025 года.

Кремль ответил на недовольство Трампа в адрес Путина

Источник: Reuters

Кремль поблагодарил США за усилия по запуску переговоров с Киевом и связал слова Трампа о Путине с эмоциональной реакцией на сложную ситуацию. Песков подчеркнул, что удары России — ответ на атаки Украины по гражданской инфраструктуре.

ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

Источник: Reuters

Российские войска за минувшие сутки освободили Беловоды и Владимировку Сумской области. В Минобороны уточнили, что это стало возможным благодаря действиям группировки войск «Север».

Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов для Киева

Источник: Reuters

Канцлер ФРГ заявил, что ограничения на дальность поставляемого Киеву вооружения отменены. Украина теперь может наносить удары по военным целям на территории России.

В Северной Корее после инцидента с эсминцем задержали очередного чиновника

Источник: Reuters

В КНДР задержали замзавотделом ЦК партии Ли Хен Сона после инцидента при спуске эсминца в присутствии Ким Чен Ына. Ранее уже были задержаны три человека, лидер КНДР назвал ЧП «недопустимой аварией».

Макрон объяснил пощечину жены

Источник: Reuters

Макрон прокомментировал видео, снятое во Вьетнаме, заявив, что «просто дурачился» со своей супругой Брижит, и удивился глобальному резонансу. Он также опроверг слухи о «наркотиках в поезде», назвав все эти интерпретации видеороликов несерьезными.