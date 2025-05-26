Последние новости к вечеру 26 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 мая 2025 года.
Кремль ответил на недовольство Трампа в адрес Путина
Кремль поблагодарил США за усилия по запуску переговоров с Киевом и связал слова Трампа о Путине с эмоциональной реакцией на сложную ситуацию. Песков подчеркнул, что удары России — ответ на атаки Украины по гражданской инфраструктуре.
ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области
Российские войска за минувшие сутки освободили Беловоды и Владимировку Сумской области. В Минобороны уточнили, что это стало возможным благодаря действиям группировки войск «Север».
Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов для Киева
Канцлер ФРГ заявил, что ограничения на дальность поставляемого Киеву вооружения отменены. Украина теперь может наносить удары по военным целям на территории России.
В Северной Корее после инцидента с эсминцем задержали очередного чиновника
В КНДР задержали замзавотделом ЦК партии Ли Хен Сона после инцидента при спуске эсминца в присутствии Ким Чен Ына. Ранее уже были задержаны три человека, лидер КНДР назвал ЧП «недопустимой аварией».
Макрон объяснил пощечину жены
Макрон прокомментировал видео, снятое во Вьетнаме, заявив, что «просто дурачился» со своей супругой Брижит, и удивился глобальному резонансу. Он также опроверг слухи о «наркотиках в поезде», назвав все эти интерпретации видеороликов несерьезными.