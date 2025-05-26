Рособрнадзор проверит факт сдачи ЕГЭ за круглым столом

«Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке», — заключил Музаев.