Рособрнадзор проверит факт сдачи ЕГЭ за круглым столом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол.
«Мы получили от нее (Мизулиной — ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической», — сказал Музаев журналистам.
Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива.
«Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке», — заключил Музаев.