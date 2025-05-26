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Рособрнадзор проверит факт сдачи ЕГЭ за круглым столом

Глава Рособрнадзора Музаев: креатива в процедуре ЕГЭ быть не должно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рособрнадзор проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол.

«Мы получили от нее (Мизулиной — ред.) запрос и переправили в государственную экзаменационную комиссию города Москвы проверить эту ситуацию, если она была реально такая, чтобы в следующем экзамене такое не повторялось и расстановка пар в кабинет была классической», — сказал Музаев журналистам.

Он добавил, что в процедуре экзаменации не должно быть креатива.

«Есть разумная классическая расстановка в школах парт… Она в три ряда, как правило, и пять парт в ряду, где-то больше бывает. Но если это экзамен, конечно, в регионах, если такое происходит, креатива не должно быть. Я сомневаюсь, что расстановка парт досконально прописана в порядке», — заключил Музаев.