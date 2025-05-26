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В Госдуму на этой неделе внесут законопроект о защите религиозных символов

Володин: законопроект о защите религиозных символов внесут в ГД на этой неделе.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, планируют внести в Госдуму на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе», — сказал Володин журналистам.

Изменения предлагаются в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Ранее Володин сообщил в своем Telegram-канале о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

По словам председателя Госдумы, проектируемая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в РФ, которая является многоконфессиональной страной.