Глава Самарской области выступил на международной выставке «Металлообработка 2025»

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в работе международной выставки «Металлообработка 2025» в Москве. Он выступил на пленарном заседании с докладом на тему «Национальный проект “Средства производства и автоматизации” как основа развития устойчивой промышленности».
Выставка собрала свыше 1200 участников от ведущих предприятий отрасли, среди которых присутствовали представители Самарской области: ООО «Брик», «Стан-Самара», «СТАРК» и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Университет продемонстрировал разработку рекуператоров для малоразмерных газотурбинных установок, пригодных для эксплуатации в арктическом климате.
В ходе мероприятия состоялось заседание Комиссии Государственного Совета по вопросам промышленности. Участники обсудили повышение эффективности межрегиональной промышленной кооперации и совершенствование нормативной базы для повышения конкурентоспособности отечественного оборудования.
Кроме того, было предложено распространять опыт Фонда развития промышленности «Самарская кооперация», предоставляющего займы на выгодных условиях для приобретения промышленных машин и инструментов, изготовленных в регионе.
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