Глава Самарской области выступил на международной выставке «Металлообработка 2025»

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в работе международной выставки «Металлообработка 2025» в Москве. Он выступил на пленарном заседании с докладом на тему «Национальный проект “Средства производства и автоматизации” как основа развития устойчивой промышленности».