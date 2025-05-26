Туристический поезд «Жигулевские выходные» доставил москвичей в Самарскую область

Им была предоставлена возможность посетить замок Гарибальди, попробовать местные блюда, такие как пирог с бещевской вишней, а также совершить прогулку по Волге. Программа включала посещение сыроварни, фермерского хозяйства и дегустацию традиционных блюд, включая шихобаловскую уху.