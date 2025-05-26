Туристический поезд «Жигулевские выходные» доставил москвичей в Самарскую область

Более двухсот туристов из столицы прибыли в Самарскую область на туристическом поезде «Жигулевские выходные».
В течение двухдневного путешествия гости ознакомились с достопримечательностями трех городов, расположенных вдоль реки Волги.
Им была предоставлена возможность посетить замок Гарибальди, попробовать местные блюда, такие как пирог с бещевской вишней, а также совершить прогулку по Волге. Программа включала посещение сыроварни, фермерского хозяйства и дегустацию традиционных блюд, включая шихобаловскую уху.
Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева отметила успешность маршрута, запущенного годом ранее, подчеркнув планы организации шести аналогичных туров в предстоящем сезоне совместно с ОАО «Российские железные дороги».
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