Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический поезд «Жигулевские выходные» доставил москвичей в Самарскую область

Более двухсот туристов из столицы прибыли в Самарскую область на туристическом поезде «Жигулевские выходные».

Более двухсот туристов из столицы прибыли в Самарскую область на туристическом поезде «Жигулевские выходные».

В течение двухдневного путешествия гости ознакомились с достопримечательностями трех городов, расположенных вдоль реки Волги.

Им была предоставлена возможность посетить замок Гарибальди, попробовать местные блюда, такие как пирог с бещевской вишней, а также совершить прогулку по Волге. Программа включала посещение сыроварни, фермерского хозяйства и дегустацию традиционных блюд, включая шихобаловскую уху.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева отметила успешность маршрута, запущенного годом ранее, подчеркнув планы организации шести аналогичных туров в предстоящем сезоне совместно с ОАО «Российские железные дороги».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не упустить свежих новостей Самары и Самарской области!