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В Ростовской области вода в Дону опустится до неблагоприятных отметок

Вода в реке Дон на участке от Аксая до Азова резко понизится из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до конца суток 26 мая, 27 мая, а также ночью и утром 28 мая ожидается понижение уровня воды в реке Дон. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

По данным синоптиков, понижение воды до неблагоприятных отметок и ниже должно произойти в устье реки, на участке Аксай — Азов. При этом специалисты подчеркивают, что опасных гидрологических явлений не ожидается.

Напомним, сегодня в Ростовской области порывы ветра временами достигают 15−20 м/с. Стихия не утихнет до 29 мая, в среднем ожидается 7−12 м/с, но местами по региону порывы стихии могут достигать 15−18 м/с.

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