В Ростовской области вода в Дону опустится до неблагоприятных отметок

В Ростовской области до конца суток 26 мая, 27 мая, а также ночью и утром 28 мая ожидается понижение уровня воды в реке Дон. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.
По данным синоптиков, понижение воды до неблагоприятных отметок и ниже должно произойти в устье реки, на участке Аксай — Азов. При этом специалисты подчеркивают, что опасных гидрологических явлений не ожидается.
Напомним, сегодня в Ростовской области порывы ветра временами достигают 15−20 м/с. Стихия не утихнет до 29 мая, в среднем ожидается 7−12 м/с, но местами по региону порывы стихии могут достигать 15−18 м/с.
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