В России создали классы по изучению беспилотной авиации

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 550 российских школах уже созданы специализированные классы, где дети знакомятся с основами беспилотной авиации, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
В компании «Геоскан» сообщили, что первое в России школьное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника.
«Напомню, что одно из ключевых направлений национального проекта “Беспилотные авиационные системы” — это подготовка кадров для отрасли. В рамках проекта в 550 школах по всей стране уже созданы специализированные классы, где дети знакомятся с основами беспилотной авиации», — сообщил Хамитов.
По мнению депутата, появление учебника по беспилотным авиационным системам — важный шаг на пути к формированию новой, высокотехнологичной отрасли.
«Образовательные программы и учебная литература должны идти в ногу со временем, учитывая современные реалии и технологические тренды», — добавил политик.
Хамитов отметил, что новый учебник станет фундаментом: поможет получить базовые знания, сформировать представление о работе дронов и сделает обучение более системным. По его словам, беспилотная авиация — относительно молодая сфера, но её потенциал очевиден уже сегодня.
«Область применения БПЛА стремительно расширяется: в том числе в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, спасательных операциях. В Китае, например, дроны активно используются в сфере услуг и доставки, выдаются напрокат. И очевидно, что в ближайшем будущем подобные практики станут привычными и в нашей стране», — сказал парламентарий.
Хамитов уверен, что важно заранее готовить специалистов, начиная со школьной скамьи, чтобы быть готовыми к тем вызовам и возможностям, которые приносит новая технологическая эпоха.