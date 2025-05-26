В России создали классы по изучению беспилотной авиации

«Область применения БПЛА стремительно расширяется: в том числе в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, спасательных операциях. В Китае, например, дроны активно используются в сфере услуг и доставки, выдаются напрокат. И очевидно, что в ближайшем будущем подобные практики станут привычными и в нашей стране», — сказал парламентарий.