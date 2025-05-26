В Ростове три аварийные конструкции и 21 дерево упали из-за сильного ветра

В Ростове из-за сильного ветра упали три аварийные конструкции и 21 аварийное дерево. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
В Пролетарском и Октябрьском районах из-за упавших деревьев пострадали две женщины. Их доставили в БСМП. Всего зарегистрировано 24 происшествия из-за ветра, последствия 17 из них ликвидированы.
По информации Ростовского гидрометцентра, сильный ветер сохранится 27 мая. Его порывы могут достигать 21 метра в секунду. 28 и 29 мая скорость ветра составит 18 — 19 метров в секунду.