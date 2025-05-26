Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове три аварийные конструкции и 21 дерево упали из-за сильного ветра

Синоптики прогнозируют сохранение сильного ветра 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за сильного ветра упали три аварийные конструкции и 21 аварийное дерево. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

В Пролетарском и Октябрьском районах из-за упавших деревьев пострадали две женщины. Их доставили в БСМП. Всего зарегистрировано 24 происшествия из-за ветра, последствия 17 из них ликвидированы.

По информации Ростовского гидрометцентра, сильный ветер сохранится 27 мая. Его порывы могут достигать 21 метра в секунду. 28 и 29 мая скорость ветра составит 18 — 19 метров в секунду.