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Американец поймал черного краппи и установил рекорд

Масса рыбы, которую выудили в Западной Вирджинии, составляет более 1,6 килограмма.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Отдел природных ресурсов Западной Вирджинии

Американец Джерри Портер рыбачил на озере Ист-Линн в городе Хартс. Об этом сообщила телерадиокомпания CBS News.

Масса трофея Портера оказалась на 200 граммов больше предыдущего рекорда, который установил Дуайт Пристли в 2024 году. Однако второй рыбак все еще удерживает первое место по длине черного краппи. Улов Пристли оказался 45,1 сантиметра, а Портера — 44,9 сантиметра.

Черный краппи — пресноводная рыба из семейства окуневых, популярная в Северной Америке благодаря нежному вкусу и активному поведению в период нереста. Вид обладает характерным темным пятнистым окрасом и небольшим телом. Черный краппи предпочитает спокойные водоемы с богатой растительностью, где находит пищу: мелких беспозвоночных и рыбу.

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