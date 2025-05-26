Американец поймал черного краппи и установил рекорд

Американец Джерри Портер рыбачил на озере Ист-Линн в городе Хартс. Об этом сообщила телерадиокомпания CBS News.
Масса трофея Портера оказалась на 200 граммов больше предыдущего рекорда, который установил Дуайт Пристли в 2024 году. Однако второй рыбак все еще удерживает первое место по длине черного краппи. Улов Пристли оказался 45,1 сантиметра, а Портера — 44,9 сантиметра.
Черный краппи — пресноводная рыба из семейства окуневых, популярная в Северной Америке благодаря нежному вкусу и активному поведению в период нереста. Вид обладает характерным темным пятнистым окрасом и небольшим телом. Черный краппи предпочитает спокойные водоемы с богатой растительностью, где находит пищу: мелких беспозвоночных и рыбу.
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