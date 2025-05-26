Американец поймал черного краппи и установил рекорд

Масса трофея Портера оказалась на 200 граммов больше предыдущего рекорда, который установил Дуайт Пристли в 2024 году. Однако второй рыбак все еще удерживает первое место по длине черного краппи. Улов Пристли оказался 45,1 сантиметра, а Портера — 44,9 сантиметра.